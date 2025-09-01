Voix de femmes LOURDES Lourdes

Voix de femmes LOURDES Lourdes lundi 1 septembre 2025.

Voix de femmes

LOURDES 19 Avenue du Général Baron Maransin Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-01

fin : 2025-09-01

2025-09-01

UN CHŒUR THÉÂTRAL CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Les femmes de Lourdes et ses alentours, des vallées des gaves et du Val d’Azun.

Gratuit et sans prérequis de pratiques artistiques ni même de la maîtrise du français.

COMMENT?

Juin à Octobre Recrutement des participantes via le tissu associatif local

Octobre à Novembre 4 ateliers théâtre, programmés en soirées, au Tiers lieu Amassa de Lourdes avec les participantes. Co-voiturage organisé.

Novembre 2025 2 restitutions publiques et temps d’échange au Tiers lieu Amassa de Lourdes et au Tiers lieu d’Azun à aucun. Co-voiturage organisé.

Renseignements au: 06 25 36 03 66

English :

A THEATRICAL CHORUS AGAINST VIOLENCE AGAINST WOMEN

Women from Lourdes and the surrounding area, the Gaves and Val d?Azun valleys.

Free of charge, with no prerequisites in terms of artistic practice or even mastery of French.

HOW TO GET INVOLVED

June to October: Recruitment of participants through local associations

October to November: 4 evening theater workshops at the Tiers lieu Amassa in Lourdes with the participants. Carpooling organized.

November 2025: 2 public performances and discussion time at Tiers lieu Amassa in Lourdes and Tiers lieu d?Azun in none. Carpooling organized.

Information: 06 25 36 03 66

German :

EIN THEATERSTÜCK GEGEN GEWALT GEGEN FRAUEN

Frauen aus Lourdes und Umgebung, aus den Tälern der Gaves und des Val d’Azun.

Kostenlos und ohne Vorbedingung künstlerischer Praktiken oder auch nur der Beherrschung der französischen Sprache.

WIE?

Juni bis Oktober: Rekrutierung der Teilnehmerinnen über das lokale Vereinswesen

Oktober bis November: 4 abendliche Theaterworkshops im Tiers lieu Amassa in Lourdes mit den Teilnehmerinnen. Fahrgemeinschaften werden organisiert.

November 2025: 2 öffentliche Aufführungen und Austausch im Tiers lieu Amassa in Lourdes und im Tiers lieu d’Azun in keinem. Fahrgemeinschaften organisiert.

Informationen unter: 06 25 36 03 66

Italiano :

UN CORO TEATRALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Donne di Lourdes e dei dintorni, delle valli di Gaves e della Val d’Azun.

Gratuito, senza requisiti artistici o di lingua francese.

COME POSSO PARTECIPARE?

Da giugno a ottobre: reclutamento delle partecipanti attraverso le associazioni locali

Da ottobre a novembre: 4 laboratori teatrali, programmati la sera, presso il Tiers lieu Amassa di Lourdes con i partecipanti. Organizzazione del car pooling.

Novembre 2025: 2 spettacoli pubblici e momenti di discussione presso il Tiers lieu Amassa di Lourdes e il Tiers lieu d’Azun di Aucun. Organizzazione del car pooling.

Informazioni: 06 25 36 03 66

Espanol :

UN CORO TEATRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Mujeres de Lourdes y alrededores, de los valles de Gaves y Val d’Azun.

Gratuito, sin requisitos artísticos ni de lengua francesa.

¿CÓMO PARTICIPAR?

De junio a octubre: captación de participantes a través de las asociaciones locales

Octubre a noviembre: 4 talleres de teatro, programados por las tardes, en el Tiers lieu Amassa de Lourdes con los participantes. Se organizan viajes en coche compartido.

Noviembre de 2025: 2 representaciones públicas y tiempo de debate en el Tiers lieu Amassa de Lourdes y en el Tiers lieu d’Azun de Aucun. Coche compartido organizado.

Información: 06 25 36 03 66

