Voix de femmes, un matrimoine au cœur du Blosne Bibliothèque Triangle Rennes

Voix de femmes, un matrimoine au cœur du Blosne Bibliothèque Triangle Rennes lundi 3 novembre 2025.

Voix de femmes, un matrimoine au cœur du Blosne Bibliothèque Triangle Rennes 3 novembre 2025 – 7 janvier 2026 Ille-et-Vilaine

entrée libre

Sept habitants du quartier ont choisi de concevoir une exposition sur le matrimoine du Blosne, abordé à travers le recueil de témoignages de femmes qui font ou ont fait l’histoire du quartier.

Les Nouveaux Commissaires, dispositif proposé par la Ville de Rennes, ce sont des personnes accompagnées par le CCAS de Rennes ou le CDAS d’Ille-et-Vilaine qui assurent le commissariat d’une exposition.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-03T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-07T18:30:00.000+01:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 93

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.triangle@ville-rennes.fr 02 23 62 26 93