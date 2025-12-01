Voix de l’est

14 rue Clémenceau Nilvange Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-20 20:30:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Le chœur d’hommes Les Voix de l’Est a été fondé en 2014 au sein de l’association Mines en Chœurs dont nous sommes tous membres.

Il est composé d’une douzaine de choristes issus de divers horizons musicaux et dirigé par Mr André KOGOVSEK.

Fils d’ouvriers, issus de l’immigration européenne, la Lorraine a été la terre d’accueil de nos parents expatriés et le chant choral a souvent été source de réconfort et de solidarité.

La situation géographique de notre petite ville AUMETZ parle d’elle-même de l’importance de cette immigration minière et ouvrière et nous souhaitons vous apporter autant de chaleur dans nos chants que les Lorrains en ont dans le cœur.Tout public

5 .

14 rue Clémenceau Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 85 50 71 info@legueulard.fr

English :

The Les Voix de l’Est men?s choir was founded in 2014 within the Mines en Ch?urs association, of which we are all members.

It is made up of a dozen choristers from a variety of musical backgrounds and directed by Mr André KOGOVSEK.

Sons of working-class European immigrants, Lorraine was the land of welcome for our expatriate parents, and choral singing has often been a source of comfort and solidarity.

The geographical location of our little town AUMETZ speaks for itself of the importance of this mining and working-class immigration, and we hope to bring you as much warmth in our songs as the people of Lorraine have in their hearts.

L’événement Voix de l’est Nilvange a été mis à jour le 2025-11-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME