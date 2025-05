« Voix de Théorbe et de Traverses », un concert de musique baroque au Prieuré du Breuil-Bellay! – Cizay-la-Madeleine, 24 mai 2025 07:00, Cizay-la-Madeleine.

L’Ensemble « LE BOIS DES SONGES » (flûtes traversières baroque et théorbe) donnera un concert intitulé « VOIX DE THÉORBE ET DE TRAVERSES » dans la salle capitulaire du prieuré du Breuil-Bellay à Cizay La Madeleine.

L’Association des Amis du Prieuré du Breuil-Bellay vous convie à un récital de musique baroque !

L’Ensemble « LE BOIS DES SONGES », qui s’est déjà produit en 2024 au Prieuré, revient cette année avec un programme inédit intitulé « VOIX DE THÉORBE ET DE TRAVERSES ».

Patrice RAYNAUD et Gérard BOUVARD à la flûte traversière baroque (dite flûte allemande ou traverso) et Jean-Luc BRESSON au théorbe, une sorte de grand luth au son grave et puissant, vous emmèneront à la rencontre de compositeurs célèbres mais aussi d’autres, moins connus mais tout aussi talentueux, dans un grand voyage à travers l’Europe baroque au 17ème et 18ème siècle.

Ce concert exceptionnel se déroulera dans le cadre intimiste de l’ancienne salle capitulaire du Prieuré et au coin du feu, si la météo l’exige.

Le public pourra, à l’issue du concert, échanger avec les artistes en toute simplicité et convivialité autour du traditionnel verre de l’amitié.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 24 mai 2025

Ouverture le samedi de 20h30 à 22h. .

Prieuré du Breuil-Bellay

Cizay-la-Madeleine 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 07 60 43 prieuredebreuilbellay@gmail.com

English :

The « LE BOIS DES SONGES » ensemble (baroque transverse flutes and theorbo) will give a concert entitled « VOIX DE THÉORBE ET DE TRAVERSES » in the chapter house of the Breuil-Bellay priory in Cizay La Madeleine.

German :

Das Ensemble « LE BOIS DES SONGES » (barocke Querflöten und Theorbe) gibt ein Konzert mit dem Titel « VOIX DE THÉORBE ET DE TRAVERSES » im Kapitelsaal des Priorats von Breuil-Bellay in Cizay La Madeleine.

Italiano :

L’ensemble « LE BOIS DES SONGES » (flauti traversi e tiorba barocchi) terrà un concerto dal titolo « VOIX DE THÉORBE ET DE TRAVERSES » nella sala capitolare del priorato di Breuil-Bellay a Cizay La Madeleine.

Espanol :

El conjunto « LE BOIS DES SONGES » (flautas traveseras barrocas y tiorba) ofrecerá un concierto titulado « VOIX DE THÉORBE ET DE TRAVERSES » en la sala capitular del priorato de Breuil-Bellay, en Cizay La Madeleine.

