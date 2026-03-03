Voix des femmes dans les camps Atelier Ambulant Pau
Voix des femmes dans les camps Atelier Ambulant Pau samedi 7 mars 2026.
Voix des femmes dans les camps
Atelier Ambulant 13 bis Rue du Capitaine Guynemer Pau Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Dans le cadre de la journée des droits des femmes, Melomania organise un concert La pianiste historienne Melina Burlaud et la soprane Anais Constant font revivre les voix des femmes dans les camps à travers des mélodies et des poèmes composés derrière les barbelés. .
English : Voix des femmes dans les camps
