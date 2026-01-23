Voix des femmes de nos quartiers Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes Mercredi 11 mars, 15h00 entrée libre

Un moment convivial pour découvrir et écouter en plusieurs langues la chanson créée et écrite par des habitantes, dans le cadre d’ateliers avec le musicien interprète Lalo.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-11T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-11T16:30:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 90

Bibliothèque Champs-Manceaux Espace social et culturel Aimé Césaire, 15 rue René Moine 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.champs-manceaux@ville-rennes.fr 02 23 62 26 90



