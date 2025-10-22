VOIX D’ETOILES FESTIVAL INTERNATIONAL DES VOIX DU CINEMA D’ANIMATION Leucate

Leucate Aude

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-25

2025-10-22

Le Festival Voix d’Etoiles est le seul et unique festival en France et dans le monde à récompenser les voix du cinéma d’animation.

Du 22 au 25 octobre 2025, venez rencontrer comédiens, compositeurs, réalisateurs et surtout VOIX du cinéma d’animation présents pendant le festival, à l’Espace Henry de Monfreid et au Clap Ciné de Port Leucate. Mais aussi assistez à des projections d’avant-premières, de longs métrages, courts métrages, participez à des ateliers, Ciné Bout Choux, découvrez des expositions, votez pour le meilleur film de fin d’études…

Des activités pour toute la famille !

Leucate 11370 Aude Occitanie +33 4 68 40 91 31

English :

The Festival Voix d?Etoiles is the one and only festival in France and worldwide to reward the voices of animated cinema.

From October 22 to 25, 2025, come and meet the actors, composers, directors and, above all, the VOICES of animated cinema, at Espace Henry de Monfreid and Clap Ciné in Port Leucate. You?ll also be able to attend previews, feature films and shorts, take part in workshops, Ciné Bout Choux, discover exhibitions, vote for the best graduation film?

Activities for the whole family!

German :

Das Festival Voix d’Etoiles ist das einzige Festival in Frankreich und der ganzen Welt, das die Stimmen des Animationsfilms auszeichnet.

Vom 22. bis 25. Oktober 2025 können Sie Schauspieler, Komponisten, Regisseure und vor allem die Stimmen des Animationsfilms treffen, die während des Festivals im Espace Henry de Monfreid und im Clap Ciné in Port Leucate anwesend sind. Besuchen Sie auch Vorpremieren, Spielfilme und Kurzfilme, nehmen Sie an Workshops, Ciné Bout Choux, Ausstellungen und der Abstimmung über den besten Abschlussfilm teil?

Aktivitäten für die ganze Familie

Italiano :

Il Festival Voix d’Etoiles è l’unico festival in Francia e nel mondo a premiare le voci del cinema d’animazione.

Dal 22 al 25 ottobre 2025, venite a conoscere gli attori, i compositori, i registi e, soprattutto, le VOCI del cinema d’animazione, presso l’Espace Henry de Monfreid e il Clap Ciné di Port Leucate. Ci saranno anche proiezioni in anteprima, lungometraggi e cortometraggi, laboratori, Ciné Bout Choux, mostre e la possibilità di votare il miglior film di diploma

Attività per tutta la famiglia!

Espanol :

El Festival Voix d’Etoiles es el único festival de Francia y del mundo que premia las voces del cine de animación.

Del 22 al 25 de octubre de 2025, venga a conocer a los actores, compositores, directores y, sobre todo, a las VOCES del cine de animación, en el Espace Henry de Monfreid y el Clap Ciné de Port Leucate. También habrá proyecciones de preestrenos, largometrajes y cortometrajes, talleres, Ciné Bout Choux, exposiciones y la posibilidad de votar por la mejor película de graduación

Actividades para toda la familia

