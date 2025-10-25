Voix d’Exils Spectacle Yvonne Oddon résistante salle des fêtes Le Poët-Laval
Par la Cie Théâtre Apatride
18h Salle des Fêtes Poët-Laval Spectacle Yvonne Oddon
20H Salle des Fêtes Poët-Laval Supa Barbetta des exilés Vaudois.
Picodon, dessert 12€
salle des fêtes Salle des fêtes Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 46 33 mdpd@wanadoo.fr
English :
By Cie Théâtre Apatride
6pm: Salle des Fêtes Poët-Laval « Yvonne Oddon » show
8pm: Salle des Fêtes Poët-Laval Supa Barbetta of Waldensian exiles.
Picodon, dessert 12?
German :
Von der Cie Théâtre Apatride
18H Salle des Fêtes Poët-Laval Schauspiel « Yvonne Oddon »
20H Festsaal Poët-Laval Supa Barbetta der exilierten Waldenser.
Picodon, Dessert 12?
Italiano :
A cura della Cie Théâtre Apatride
ore 18.00: Salle des Fêtes Poët-Laval Spettacolo « Yvonne Oddon
ore 20.00: Salle des Fêtes Poët-Laval Supa Barbetta degli esuli valdesi.
Picodon, dessert 12?
Espanol :
A cargo de la Cie Théâtre Apatride
18:00 h: Sala de Fiestas Poët-Laval Espectáculo « Yvonne Oddon
20:00 h: Salle des Fêtes Poët-Laval Supa Barbetta de los exiliados valdenses.
Picodon, postre 12?
