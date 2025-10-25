Voix d’Exils Spectacle Yvonne Oddon résistante salle des fêtes Le Poët-Laval

Voix d’Exils Spectacle Yvonne Oddon résistante salle des fêtes Le Poët-Laval samedi 25 octobre 2025.

Voix d’Exils Spectacle Yvonne Oddon résistante

salle des fêtes Salle des fêtes Le Poët-Laval Drôme

Début : 2025-10-25 18:00:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Par la Cie Théâtre Apatride

18h Salle des Fêtes Poët-Laval Spectacle Yvonne Oddon

20H Salle des Fêtes Poët-Laval Supa Barbetta des exilés Vaudois.

Picodon, dessert 12€

salle des fêtes Salle des fêtes Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 46 33 mdpd@wanadoo.fr

English :

By Cie Théâtre Apatride

6pm: Salle des Fêtes Poët-Laval « Yvonne Oddon » show

8pm: Salle des Fêtes Poët-Laval Supa Barbetta of Waldensian exiles.

Picodon, dessert 12?

German :

Von der Cie Théâtre Apatride

18H Salle des Fêtes Poët-Laval Schauspiel « Yvonne Oddon »

20H Festsaal Poët-Laval Supa Barbetta der exilierten Waldenser.

Picodon, Dessert 12?

Italiano :

A cura della Cie Théâtre Apatride

ore 18.00: Salle des Fêtes Poët-Laval Spettacolo « Yvonne Oddon

ore 20.00: Salle des Fêtes Poët-Laval Supa Barbetta degli esuli valdesi.

Picodon, dessert 12?

Espanol :

A cargo de la Cie Théâtre Apatride

18:00 h: Sala de Fiestas Poët-Laval Espectáculo « Yvonne Oddon

20:00 h: Salle des Fêtes Poët-Laval Supa Barbetta de los exiliados valdenses.

Picodon, postre 12?

