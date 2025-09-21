Voix d’ici, récits d’hier Journées Européennes du Patrimoine Buis-les-Baronnies

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Mairie et son Service des Archives municipales vous proposent une conférence, des lectures à voix haute et la projection d’un diaporama.

Cinéma Le Reg’art Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 07 34 archives@mairie.buislesbaronnies.fr

English :

On the occasion of the European Heritage Days, the Town Hall and its Archives Department are offering a lecture, read-alouds and a slide show.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals bieten Ihnen das Rathaus und sein Stadtarchiv einen Vortrag, Vorlesungen und eine Diashow.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il Municipio e il Dipartimento degli Archivi Comunali propongono una conferenza, letture ad alta voce e una proiezione di diapositive.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el Ayuntamiento y su Departamento de Archivos Municipales ofrecen una conferencia, lecturas en voz alta y una proyección de diapositivas.

