Voix d’ici, récits d’hier Journées Européennes du Patrimoine Buis-les-Baronnies
Voix d’ici, récits d’hier Journées Européennes du Patrimoine Buis-les-Baronnies dimanche 21 septembre 2025.
Voix d’ici, récits d’hier Journées Européennes du Patrimoine
Cinéma Le Reg’art Buis-les-Baronnies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Mairie et son Service des Archives municipales vous proposent une conférence, des lectures à voix haute et la projection d’un diaporama.
.
Cinéma Le Reg’art Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 07 34 archives@mairie.buislesbaronnies.fr
English :
On the occasion of the European Heritage Days, the Town Hall and its Archives Department are offering a lecture, read-alouds and a slide show.
German :
Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals bieten Ihnen das Rathaus und sein Stadtarchiv einen Vortrag, Vorlesungen und eine Diashow.
Italiano :
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il Municipio e il Dipartimento degli Archivi Comunali propongono una conferenza, letture ad alta voce e una proiezione di diapositive.
Espanol :
Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el Ayuntamiento y su Departamento de Archivos Municipales ofrecen una conferencia, lecturas en voz alta y una proyección de diapositivas.
L’événement Voix d’ici, récits d’hier Journées Européennes du Patrimoine Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale