Voix d'Ornans.FM – Nasse à concept Ornans 17 juin 2025 19:15

Doubs

Voix d'Ornans.FM Nasse à concept 36 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-17 19:15:00

fin : 2025-06-17 20:15:00

Date(s) :

2025-06-17

La Fabrique Collective a le plaisir de vous inviter à une soirée d’information et d’échange autour du projet Voix d’Ornans , la future radio locale à l’initiative d’un habitant Patrick Reynaert.

La Fabrique Collective soutient ce projet dans le cadre de son pôle accompagnement et initiative habitant.

Mardi 17 juin à 19h15

Nasse à concept (36 rue Saint-Laurent à l’ancienne Maison de la Pêche)

Venez découvrir le concept, partager vos idées, et participer à la construction d’un média qui reflète la richesse et la diversité de notre territoire. C’est une belle occasion de faire entendre votre voix et de contribuer à la dynamique locale !

N’hésitez pas à inviter vos amis, voisins, ou toute personne intéressée ! .

