Voix et orgue Temple de Rouillé Rouillé Samedi 9 août, 17h00 12 € – Gratuit – de 20 ans

Récital par Léontine Maridat-Zimmerlin, Lorraine Prigent et Noël Tredinnick

Concert exceptionnel Voix et orgue avec le trio constitué de Lorraine Prigent (soprano), Léontine Maridat-Zimmerlin (mezzo-soprano) et Noël Tredinnick (orgue).

Léontine Maridat-Zimmerlin, Artiste ADAMI 2025, lauréate Génération Opéra 2025-2026, est au seuil d’une carrière prometteuse : elle rejoindra l’Académie Jaroussky en septembre (après l’Académie Favart de L’Opéra-Comique en 2024) et fera, la saison prochaine, ses débuts dans de grandes maisons d’opéra françaises (Opéra-Comique, Théâtre des Champs-Elysées, Capitole de Toulouse…).

Lorraine Prigent, soprano, mais aussi comédienne et metteuse en scène d’opéra, membre des ensembles Alia Mens et Le Cortège d’Orphée, se produit également avec l’Orchestre Amadeus (notamment dans le rôle de Despina dans Così Fan Tutte de Mozart) et sous la direction de J.-C. Malgoire (Les Noces de Figaro de Mozart, L’Orfeo de Monteverdi).

Quant au Professeur Noël Tredinnick, chef d’orchestre, compositeur, orchestrateur, organiste, pianiste, conférencier, animateur radio, titulaire de la British Empire Medal, il enseigne à la Guildhall School of Music and Drama de Londres et il est, sans conteste, un des musiciens d’église les plus reconnus et respectés du Royaume-Uni.

Ce trio international nous propose un voyage musical dont la musique anglaise sera le port d’attache (Purcell, Rutter, Webber, Allitsen, Stainer, Maude Valérie White, Bob Chilcott…), en dialogue avec Bach, Vivaldi, Pergolese, Mel Bonis ou Franck.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-09T17:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-09T19:00:00.000+02:00

michel.milheres@orange.fr

Temple de Rouillé 14 rue de la Libération 86480 Rouillé Rouillé 86480 Vienne