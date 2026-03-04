Voix et Oud, Médiathèque de Plessé, Plessé

Voix et Oud Mercredi 11 mars, 18h30 Médiathèque de Plessé Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-11T18:30:00+01:00 – 2026-03-11T21:30:00+01:00
Fin : 2026-03-11T18:30:00+01:00 – 2026-03-11T21:30:00+01:00

Inspirée par sa grand-mère et ses voyages musicaux, Amélik tisse des passerelles entre la Bretagne et le Moyen-Orient. Son oud l’accompagne dans un répertoire de compositions en breton et de chants traditionnels revisités.

Amélie Bouillon : Chant et Oud

