Voix et Oud, Médiathèque de Plessé, Plessé

Voix et Oud Mercredi 11 mars, 18h30 Médiathèque de Plessé Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-11T18:30:00+01:00 – 2026-03-11T21:30:00+01:00

Fin : 2026-03-11T18:30:00+01:00 – 2026-03-11T21:30:00+01:00

Inspirée par sa grand-mère et ses voyages musicaux, Amélik tisse des passerelles entre la Bretagne et le Moyen-Orient. Son oud l’accompagne dans un répertoire de compositions en breton et de chants traditionnels revisités.

Amélie Bouillon : Chant et Oud

Médiathèque de Plessé 3 Espace des 3 Lieux, Plessé Plessé 44630 Loire-Atlantique Pays de la Loire

