Voix humaines Place de l’Église Plestin-les-Grèves
Voix humaines Place de l’Église Plestin-les-Grèves samedi 9 mai 2026.
Plestin-les-Grèves
Voix humaines
Place de l’Église Eglise Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Voix Humaines présente son nouveau spectacle lumineuses … Portées par la force expressive des corps et la puissance du chant choral, les œuvres choisies nous invitent à écouter nos mouvements intérieurs, à reconnaître ce qui nous habite et nous relie.
Essentiellement écrit par des compositrices d’aujourd’hui, ce spectacle n’est pas seulement à écouter, il est à vivre un voyage sonore où chaque note, chaque silence, amène au partage de nos émotions. Dans ce programme, l’engagement vocal du chœur rencontre l’imaginaire de Danielle Le Pierrès, comédienne-circassienne de la Cie Le P’tit Cirk, qui nous accompagne dans la mise en espace. .
Place de l’Église Eglise Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Voix humaines Plestin-les-Grèves a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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