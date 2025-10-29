Voix-là #1 : Concert de Kristýna Kůstková Centre tchèque de Paris Paris

Voix-là #1 : Concert de Kristýna Kůstková Centre tchèque de Paris Paris mercredi 29 octobre 2025.

Le Centre tchèque est heureux de vous convier au premier concert de la nouvelle série dédiée aux artistes femmes : compositrices, chanteuses, expérimentatrices, interprètes, autrices…

La nouvelle série de concerts Voix-là est dédiée aux femmes de talent éclatant, pour qui la musique est tout, et surtout un espace de liberté créative et de recherche de la perfection.

La soprano Kristýna Kůstková est doctorante à l’Académie des arts de la scène de Prague et diplômée du programme de master de la Mannes School of Music à New York. Elle est lauréate de nombreuses bourses et subventions prestigieuses, ainsi que du prix « Gold Crystal Heart Award » pour la promotion de la culture tchèque à New York.

Programme du concert : Les Chemins de l’amour

Pour en savoir plus sur Kristýna Kůstková

Le mercredi 29 octobre 2025

de 19h30 à 21h00

payant

De 10 à 15 euros.

Public jeunes et adultes.

Centre tchèque de Paris 18, rue Bonaparte 75006 Paris

Métro -> 4 : Saint-Germain-des-Prés (Paris) (297m)

Bus -> 3995 : Jacob (Paris) (109m)

Vélib -> Beaux-Arts – Bonaparte (58.58m)

https://paris.czechcentres.cz/fr/programme/voix-la-1-kristyna-kustkova