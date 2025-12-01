Voix-là #2 : concert de Bára Zmeková Centre tchèque de Paris Paris

Compositrices, chanteuses, expérimentatrices, interprètes, autrices…

La nouvelle série de concerts Voix-là est dédiée aux femmes de talent éclatant, pour qui la musique est tout, et surtout un espace de liberté créative et de recherche de la perfection.

Compositrice, pianiste et chanteuse primée, Bára Zmeková est une artiste qui expérimente en permanence de nouveaux univers musicaux. Ses chansons, en mêlant le jazz, le folk, la musique classique et la musique électronique douce avec des paroles écrites par l’auteur en tchèque, vous transportent et vous captivent. Dans ses chansons, elle interprète la fragilité et l’urgence avec légèreté et profondeur en alternant entre piano et synthétiseur. Sa musique est décrite comme peignant « des images qui doucement envahissent votre imagination » (Petr Dorůžka, compositeur, Český rozhlas Vltava, République tchèque).

Laissez vous surprendre par la musique de Bára Zmeková qui « à chaque fois que vous pensez avoir trouvé un mot pour la décrire, prend une direction différente » (Thorsten Bednarz, compositeur, Deutschlandradio Kultur, Allemagne).

Venez profiter gratuitement de ce cadeau de fin d’année que nous vous offrons !

Pour en savoir plus sur Bára Zmeková

Pour le deuxième concert de la série Voix-là, le Centre tchèque accueillera la chanteuse et compositrice Bára Zmeková !

Le mercredi 10 décembre 2025

de 20h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Centre tchèque de Paris 18 rue Bonaparte 75 006 Salle JanáčekParis

https://paris.czechcentres.cz/fr/programme/voix-la-2-bara-zmekova +33153730022 paris@czechcentres.cz