Voix-là #3 : Beata Hlavenková Centre tchèque de Paris Paris

Beata Hlavenková

Pianiste, compositrice et chanteuse, est une figure majeure de la musique tchèque contemporaine. Lauréate du Prix Anděl et compositrice de musique de film, elle développe un univers personnel mêlant jazz, musique classique contemporaine, pop et électronique, entre intimité et expérimentation sonore.

Vladmír Slavíček

Pianiste, compositeur et designer sonore. Boursier à deux reprises de l’Académie MenART, où il a travaillé sous la direction de Beata Hlavenková et Marcel Bárta. Il s’est notamment produit au BOZAR de Bruxelles lors de la présidence tchèque du Conseil de l’Union européenne et a préparé un projet indépendant pour Smetana’s Litomyšl (2024). Dans sa musique, il associe le piano acoustique au son électronique et recherche une expression musicale authentique et libre.

Le concert à Paris, organisé avec l’Académie MenART dont elle est mentor fondatrice, la réunira avec le jeune pianiste et designer sonore Vladimír Slavíček. Leur collaboration, née du mentorat, crée un dialogue entre générations où poésie musicale et électronique s’unissent dans une création live.

Le cycle Voix-là est organisé grâce à l’aimable soutien financier de l’entreprise Veolia Holding Česká republika, a.s.

Pour le troisième concert de la série de concerts consacrée aux artistes femmes, le Centre tchèque accueille la pianiste, compositrice et chanteuse Beata Hlavenková.

Le mercredi 21 janvier 2026

de 19h30 à 21h30

payant

De 10 à 15 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-21T20:30:00+01:00

fin : 2026-01-21T22:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-21T19:30:00+02:00_2026-01-21T21:30:00+02:00

Centre tchèque de Paris 18, rue Bonaparte 75006 Paris

Métro -> 4 : Saint-Germain-des-Prés (Paris) (297m)

Bus -> 3995 : Jacob (Paris) (109m)

Vélib -> Beaux-Arts – Bonaparte (58.58m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://paris.czechcentres.cz/fr/programme/perpetuum +33153730022 paris@czechcentres.cz https://www.facebook.com/CzechCentreParis?locale=cs_CZ https://www.facebook.com/CzechCentreParis?locale=cs_CZ



Afficher la carte du lieu Centre tchèque de Paris et trouvez le meilleur itinéraire

