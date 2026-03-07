Voix-là #5 : Terezie Kovalová Centre tchèque de Paris Paris

Dans le cadre de l’exposition Pixels Poétique, le centre tchèque de Paris a l’honneur d’accueillir, le temps d’une soirée, Terezie Kovalová, artiste tchèque exceptionnelle, pour ce 5ème concert de la série Voix-là, consacrée au artistes féminines.

Originaire d’Ostrava, Terezie Kovalová est violoncelliste, chanteuse, compositrice et lauréate de quatre prix Anděl et Český lev, reconnue pour ses œuvres alliant poésie, musique classique et alternative.

C’est à Paris qu’elle présentera son premier album solo ZINKA, déjà largement acclamé par la critique. Seule sur scène et uniquement accompagnée par son violoncelle, de sa voix et de subtiles notes électroniques, l’artiste nous plonge dans une atmosphère mêlant intimité de la chanson, profondeur de la musique classique et liberté de la chanson moderne.

Au-delà d’un simple un événement musical, ce concert est une expérience musicale émouvante qui continuera de résonner bien après la dernière note.

S’inscrivant dans un programme plus large, ce concert fait partie intégrante de la résidence artistique de Terezie Kovalová dans le cadre de la programmation autours de l’exposition Pixels et poétique organisée avec le soutien de la Fondation PPF.

Venez vivre une soirée où la musique est confession, et la confession, un art.

Poésie, airs classiques et notes alternatives… Venez vivre la musique de Terezie Kovalová au Centre tchèque de Paris !

Le mardi 07 avril 2026

de 19h30 à 22h00

payant

Plein tarif : 15 €

Tarif réduit : 10 €

Tout public.

Centre tchèque de Paris 18, rue Bonaparte 75006 Paris

Métro -> 4 : Saint-Germain-des-Prés (Paris) (297m)

Bus -> 3995 : Jacob (Paris) (109m)

Vélib -> Beaux-Arts – Bonaparte (58.58m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://paris.czechcentres.cz/fr/ +33153730022 paris@czechcentres.cz https://www.facebook.com/CzechCentreParis/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/CzechCentreParis/?locale=fr_FR



