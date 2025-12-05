Voix lyrique, synthétiseur et accordéon : un concert hors-norme Lavoir Moderne Parisien Paris

L’amitié est une fête !

Marie Soubestre, soprano

Franck Krawczyk, synthétiseur et accordéon

« Tout sera permis : Hanns Eisler, le compagnon de Brecht, côtoiera l’univers de la compositrice franco-Iranienne Farnaz Modarresifar, mais rien ne nous empêchera de nous laisser parfois aller à la volupté d’un air d’opéra. Il y aura aussi nécessairement des créations originales de Franck Krawczyk : ces pièces dont on a toujours su l’un et l’autre qu’elles finiraient par naître de notre amitié. L’amitié est une fête, quelqu’un a forcément dit cela quelque part un jour. Nous retrouver tous les deux sur scène, ce sera une fête. Une fête de retrouvailles. Non, une fête de trouvailles ! » Marie S. et Franck K.

Marie Soubestre, soprano, est une interprète passionnée de musique contemporaine. Elle collabore régulièrement avec des compositeurs et compositrices. En 2019, elle est lauréate du concours des Maîtres du Chant Français avec une œuvre de la compositrice Farnaz Modarresi-Far. En 2021, sort son premier disque « Marie, weine nicht » consacré à Hanns Eisler.

Franck KRAWCZYK est compositeur, pianiste, et professeur de musique de chambre au CNSMDP de Lyon. Il a reçu de nombreux prix tels que le prix Hervé Dugardin et de la SACEM pour Ruines, œuvre pour orchestre, le Grand Prix Radio-Classique, et le Kravis Prize for New Music pour la création de Après pour orchestre, commande du New York Philarmonic en 2016.

La Semaine Classique du Lavoir

7e édition du 4 au 7 décembre

FEST – La musique. La fête.

La Semaine Classique du Lavoir est un festival de musiques classique et contemporaine unique en son genre. Organisé par Le Ponton des Arts, cet événement incontournable du mois au Lavoir Moderne Parisien, au coeur du 18ème arrondissement de Paris, revient pour une 7e édition où la fête et la découverte seront à l’honneur. Que vous soyez novice ou amateur-e éclairé-e, ce festival vous promet une expérience inoubliable.

Rejoignez-nous les 4, 5, 6 et 7 décembre prochain pour une ambiance conviviale et festive, où vous pourrez rencontrer de grands artistes d’aujourd’hui autour d’un verre et d’une pizza artisanale. / Tous les ateliers et les concerts sur www.lasemaineclassiquedulavoir.com

Festival de musiques classique et contemporaine ; Crédits : © Seka

Laissez vous envoûter par Marie Soubestre, chanteuse soprano et Franck Krawczyk, compositeur, pianiste et accordéoniste dans un des plus beaux théâtres parisiens !

Le vendredi 05 décembre 2025

de 20h30 à 21h30

payant Tout public.

Lavoir Moderne Parisien 35 rue Léon 75018 Paris

http://www.lasemaineclassiquedulavoir.com lepontondesarts@gmail.com