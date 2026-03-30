Voizins une comédie contemporaine improvisée La Comédie de Libourne Fronsac

Voizins une comédie contemporaine improvisée

La Comédie de Libourne 11 Route de Loiseau Fronsac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Une comédie de voisinage… pas tout à fait comme les autres !

Au 1er étage d’un petit immeuble, deux couples se croisent, s’évitent, s’espionnent… ou se rapprochent.

Une comédie de boulevard décalée, pleine de surprises, qui explore les relations humaines dans toute leur vérité touchantes, absurdes, mesquines ou lumineuses.

Mais ici, c’est vous, le public, qui choisissez qui sont ces couples… et quels secrets ils cachent !

Une histoire entièrement improvisée, ancrée dans le quotidien, où tout peut basculer à tout moment.

Entrée libre, sortie au chapeau.

Consommation obligatoire .

La Comédie de Libourne 11 Route de Loiseau Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 74 03 15 contact@comedie-libourne.fr

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English : Voizins une comédie contemporaine improvisée

L’événement Voizins une comédie contemporaine improvisée Fronsac a été mis à jour le 2026-03-27 par OT du Fronsadais