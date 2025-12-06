VOJO #7 | La lumière contre-attaque Parc Sourreil Villenave-d’Ornon

VOJO #7 | La lumière contre-attaque Samedi 6 décembre, 16h30 Parc Sourreil Gironde

Tout public • Gratuit

En décembre 2025, La lumière contre-attaque !

Les habitants sont invités à illuminer leurs balcons, terrasses et jardins afin d’éclairer le parcours de la déambulation et ainsi contribuer à la féerie du voyage !

Au programme

16 h 30 – École Jean Macé : un village éphémère pour dompter la lumière !

– Ateliers créatifs : maquillage, lampe à lave, fresque collective..

– Performances artistiques : avec les pyramides humaines d’Imhotep et les chansons de Florian de la Bracherie

– Distribution de goûter : avec les accueils de loisirs La Cascade et Jean-Macé

18 h – Déambulation familiale…

Suivez « Le rêve d’Herbert » de la compagnie des Quidams :

Elles surgissent de l’ombre, longues silhouettes blanches sur échasses, drapées de toiles. Muettes, elles échangent d’étranges gestes, s’approchent, s’éloignent… et nous invitent à les suivre. Peu à peu, ces cinq êtres se métamorphosent en géants lumineux de quatre mètres, à la fois difformes et majestueux, comme tout droit venus d’un autre planète.

18 h 45 – … Jusqu’au parc Sourreil

Les géants se réunissent lentement autour d’une sphère étrange . Sur une musique envoûtante, ils évoluent avec grâce, effectuent un rituel magique permettant à l’astre de s’élever dans le ciel… Comme un clin d’œil à la lune. Comme dans un rêve, le rêve d’Herbert !

A partir de 19 h et tout au long de la soirée : Exploration du parc par Missiv avec «Ondes lumineuses»

Entrez dans l’univers d’un parc mystérieux que vous pourrez visiter à votre guise tout au long de la soirée. «Ondes Lumineuses» est un parcours nocturne immersif, où lumière, son et nature se rencontrent pour créer une expérience sensorielle unique.

Guidés par un plan et munis de lampes torches, les visiteurs deviennent explorateurs, découvrant des secrets extraordinaires et oniriques.

20 h – 21 h – 22 h – Illumination du château (5 min)

La cloche de la nouvelle école de musique retentit et le château s’illumine de manière spectaculaire en musique.

Espace ludique et créatif

Fresque collective à la lampe frontale

Ateliers de maquillage

Pêche aux canards

Blackminton

Espace contes et films d’animation

Photobooth des hauteurs

Ballet des bolas lumineuses d’IMHOTEP

Espace gourmand et chaleureux

Foodtrucks sucrés et salés, boissons chaudes et froides à déguster à la chaleur des braseros.

A partir de 20 h – DJ Cherry girl

Aux platines elle ambiancera le domaine. Avec elle, on vous promet le Total Heaven !

—–

Pour profiter pleinement de cette aventure, nous conseillons au public de venir avec un équipement adapté à la météo du jour, c’est à dire le cas échéant de chaussures tout terrain, de cape de pluie ou d’imperméable, de vêtements confortables pour être à l’aise et quelques accessoires lumineux pour briller de mille feux !

+ d’infos service culturel 05 57 99 52 24

