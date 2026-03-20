Vol à Saint Priest ? Une chasse au trésor rue Auguste Coulon Saint-Priest-la-Feuille

Vol à Saint Priest ? Une chasse au trésor

rue Auguste Coulon Salle polyvalente Saint-Priest-la-Feuille Creuse

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

L’amicale laïque de l’école de Saint-Priest-La-Feuille a le plaisir d’organiser une grande chasse au trésor à destination des petits et des grands, en partenariat avec Coopéranim’23.

Au programme

12 créneaux de jeu répartis entre 10h et 17h30.

8 à 12 joueurs par créneau de jeu.

2 parcours pour les petites ou les grandes jambes.

Des énigmes malicieuses, des indices bien cachés dans le village, de l’esprit d’équipe, de la coopération…

… et un trésor à retrouver !

Outre la chasse au trésor des jeux gratuits, pizzas, vente de gâteaux et de boissons. .

rue Auguste Coulon Salle polyvalente Saint-Priest-la-Feuille 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 97 09 73 cooperanim23@gmail.com

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English : Vol à Saint Priest ? Une chasse au trésor

L’événement Vol à Saint Priest ? Une chasse au trésor Saint-Priest-la-Feuille a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Pays Sostranien