Vol au-dessus des monuments, Hôtel de Sade, Saint-Rémy-de-Provence

Informations pratiques

Vol au-dessus des monuments 19 et 20 septembre Hôtel de Sade Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Avec l’apparition des drones, au début des années 2000, les possibilités de survols des monuments offrent des perspectives nouvelles : silencieux et respectueux de la faune, maniables et stables à la fois, plus écologiques qu’un avion ou une fusée, les drones survolent de près ou de loin paysages et monuments…

Le Centre des monuments nationaux a invité la société marseillaise We are content(s) et David Bordes à survoler, en 2023, les monuments du CMN en région Provence-Alpes-Côte d’Azur révélant leur géométrie singulière et esthétique.

Vous pourrez retrouver quelques-unes de ces images insolites en parcourant cette exposition.

Hôtel de Sade 1 rue du Parage, 13210 Saint-Rémy-de-Provence, France Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.hotel-de-sade.fr Situé au cœur de la vieille ville de Saint-Rémy-de-Provence, cet hôtel particulier matérialise la puissance de la famille de Sade, anoblie par le pape au XIVème siècle. Actuellement « musée archéologique » du site de Glanum, l’Hôtel de Sade est un bâtiment en perpétuelle évolution architecturale depuis le IVème siècle de notre ère. Via l’axe Cavaillon / Nîmes à 21 kilomètres au sud d’Avignon et 27 kilomètres au nord-est d’Arles – Via A9 : Sortie n°24 puis RN86 Nîmes puis D999 jusqu’à Tarascon, D99 jusqu’à Saint-Rémy-de-Provence.

Avec l’apparition des drones, au début des années 2000, les possibilités de survols des monuments offrent des perspectives nouvelles : silencieux et respectueux de la faune, maniables et stables à la…

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