Vol au Musée ! Escape Game d’enquête Nouméa

Vol au Musée ! Escape Game d’enquête
11 avenue James Cook Nouville Nouméa Nouvelle-Calédonie
Tarif : 10000 – 10000 – XPF
tarif pour 4 personnes par groupe
Début : 2025-04-03 18:00:00
fin : 2025-07-03 19:00:00
2025-04-03 2025-05-01 2025-06-05 2025-07-03 2025-08-07 2025-09-04 2025-09-05 2025-10-02 2025-10-03 2025-11-06 2025-11-07 2025-12-04 2025-12-05
Vol au Musée ! Escape game d’enquête
Une mission secrète. Un trésor convoité. Un traître parmi vous…
11 avenue James Cook Nouville Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 26.34.43 contact@museemaritime.nc
English :
Museum heist! Investigative Escape Game
A secret mission. A coveted treasure. A traitor in your midst?
German :
Diebstahl im Museum! Escape Game mit Ermittlungen
Eine geheime Mission. Ein begehrter Schatz. Ein Verräter unter euch?
Italiano :
Rapina al museo! Gioco di fuga investigativo
Una missione segreta. Un tesoro ambito. Un traditore tra di voi?
Espanol :
Atraco al museo Juego de escape de investigación
Una misión secreta. Un tesoro codiciado. ¿Un traidor entre vosotros?
