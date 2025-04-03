Vol au Musée ! Escape Game d’enquête Nouméa

11 avenue James Cook Nouville Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : 10000 – 10000 – XPF

tarif pour 4 personnes par groupe

Début : 2025-04-03 18:00:00

fin : 2025-07-03 19:00:00

2025-04-03 2025-05-01 2025-06-05 2025-07-03 2025-08-07 2025-09-04 2025-09-05 2025-10-02 2025-10-03 2025-11-06 2025-11-07 2025-12-04 2025-12-05

Vol au Musée ! Escape game d’enquête

Une mission secrète. Un trésor convoité. Un traître parmi vous…

11 avenue James Cook Nouville Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 26.34.43 contact@museemaritime.nc

English :

Museum heist! Investigative Escape Game

A secret mission. A coveted treasure. A traitor in your midst?

German :

Diebstahl im Museum! Escape Game mit Ermittlungen

Eine geheime Mission. Ein begehrter Schatz. Ein Verräter unter euch?

Italiano :

Rapina al museo! Gioco di fuga investigativo

Una missione segreta. Un tesoro ambito. Un traditore tra di voi?

Espanol :

Atraco al museo Juego de escape de investigación

Una misión secreta. Un tesoro codiciado. ¿Un traidor entre vosotros?

