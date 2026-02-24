Vol au Musée ! Escape Game d’enquête Nouméa
Vol au Musée ! Escape Game d’enquête Nouméa vendredi 3 avril 2026.
Vol au Musée ! Escape Game d’enquête
11 avenue James Cook Nouville Nouméa Nouvelle-Calédonie
Tarif : 10000 – 10000 – XPF
tarif pour 4 personnes par groupe
Début : 2026-04-03 18:00:00
fin : 2026-05-08 19:00:00
2026-04-03 2026-05-08
Vol au Musée ! Escape game d’enquête
Une mission secrète. Un trésor convoité. Un traître parmi vous…
11 avenue James Cook Nouville Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 26.34.43 contact@museemaritime.nc
English :
Museum heist! Investigative Escape Game
A secret mission. A coveted treasure. A traitor in your midst?
