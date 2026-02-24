Vol au Musée ! Escape Game d’enquête

11 avenue James Cook Nouville Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : 10000 – 10000 – XPF

tarif pour 4 personnes par groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 18:00:00

fin : 2026-05-08 19:00:00

Date(s) :

2026-04-03 2026-05-08

Vol au Musée ! Escape game d’enquête

Une mission secrète. Un trésor convoité. Un traître parmi vous…

.

11 avenue James Cook Nouville Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 26.34.43 contact@museemaritime.nc

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Museum heist! Investigative Escape Game

A secret mission. A coveted treasure. A traitor in your midst?

L’événement Vol au Musée ! Escape Game d’enquête Nouméa a été mis à jour le 2026-02-24 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie