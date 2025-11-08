VOL AU VIEUX-LILLE – JEU DE PISTE ENQUETE AU VIEUX LILLE – ÎLOT COMTESSE Lille

VOL AU VIEUX-LILLE – JEU DE PISTE ENQUETE AU VIEUX LILLE Début : 2025-11-08 à 14:30. Tarif : – euros.

QUI VEUT PISTER -JEU DE PISTE ENQUÊTE AU VIEUX-LILLE : VOL AU VIEUX-LILLEDurée : 02h15 / Âge : Dès 12 ans. Vivez une expérience inoubliable grâce à la découverte de Lille sous forme de jeux de piste?!LE CONCEPT – Explorez Lille sous un nouvel angle?! Répartis en équipes, plongez dans une aventure palpitante. Suivez les indices pour résoudre des enquêtes policières captivantes, dans des lieux connus et méconnus de Lille. Des récompenses seront décernées aux détectives les plus brillants. Alors, prêts à pister Lille ?LE SCÉNARIO – Un musée du Vieux-Lille a été le théâtre d’un mystérieux vol. Trois témoins étaient présents lors de ce vol, mais curieusement, aucun d’entre eux n’a pu fournir d’explication quant à la manière dont le bijou a été subtilisé. Un mystère épais plane désormais autour de cet événement troublant. Saurez-vous le dissiper ?LES ATOUTS DE CE JEU DE PISTE – • Une immersion culturelle ludique : Découvrez Lille autrement en alliant exploration, anecdotes historiques et divertissement.• Un défi captivant façon escape game : Répondez des énigmes originales et résolvez une enquête dans un cadre réel.• Une expérience conviviale : Parfait pour un moment de partage entre amis, en famille ou entre collègues.• Un parcours scénarisé : Plongez dans une aventure où chaque étape suit un scénario.

ÎLOT COMTESSE AU CENTRE 59800 Lille 59