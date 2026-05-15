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Volante – Solo pour une maraîchère Ferme de la Rocheraie Corps-Nuds

Volante – Solo pour une maraîchère Ferme de la Rocheraie Corps-Nuds vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Ferme de la Rocheraie

Adresse : La Rocheraie

Ville : 35150 Corps-Nuds

Département : 35

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 19:00

Heure de fin : 20:00

Tarif : Libre

Avec Ferme Nomade, Armelle VERRIPS, maraîchère et comédienne, créé des spectacles et interventions sur le monde paysan.
Venez découvrir « Volante. Solo pour une maraîchère », dans le cadre de sa première tournée bretonne 2026.

« Volante, c’est l’histoire d’une jeune femme qui a repris en urgence la ferme familiale pour éviter de voir disparaître cet héritage. En évoquant son grand-père, elle partage la joie de trouver sa place dans la lignée en cultivant les échalotes dites d’ici.
Mais à travers son récit sont aussi évoquées les difficultés liées à une installation paysanne. »

Durée du spectacle : 50 min, tout public.
Restauration sur place possible à partir de 18h.
Billetterie sur place, prix libre.
Autres dates en Bretagne à voir sur https://fermenomade.eu/volante-solo-pour-une-maraichere/