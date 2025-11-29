VOLCANIC CLUB KIOSQ Saint-Nazaire

VOLCANIC CLUB Samedi 29 novembre, 21h45 KIOSQ Loire-Atlantique

Le collectif Volcanic Club organise des lives de musiques actuelles totalement improvisées, avec des sons d’inspiration urbaine et nocturne. Résident au Kiosq, St-Nazaire.

KIOSQ 37 avenue de la République, 44600 Saint Nazaire

Café / Bar / Live Club

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Musique improvisée