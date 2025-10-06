Vole Eddie, vole! à la Halle aux Grains Bagnères-de-Bigorre
Vole Eddie, vole! à la Halle aux Grains Bagnères-de-Bigorre samedi 7 février 2026.
Vole Eddie, vole!
à la Halle aux Grains BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : 8.8 – 8.8 – 8.8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 20:30:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Cie C’est-pas-du-jeu
Producteurs Ki m’aime me suive et Red Velvet
Mise en scène Sophie Accard
Avec Benjamin Lhommas, Sophie Accard et Léonard Prain
Musique Cascadeur
Scénographie Blandine Vieillot
Lumières Simon Cornevin
Costumes Atossa
Dans sa petite ville anglaise, Michael-Eddie Edwards, 13 ans, est promis au métier de
plâtrier, comme son père et son grand-père.
Mais voilà qu’un soir, quelques minutes de télévision vont faire basculer le destin
du garçon animé par un rêve fou, Eddie se jure qu’un jour, il représentera son pays aux
Jeux Olympiques d’hiver et tant pis s’il n’a jamais skié de sa vie !
La presse en parle
Trois comédiens généreux, une mise en scène pleine de malice, pour un hommage touchant à ce
perdant magnifique. Un spectacle riche en rires et en émotions. Le Parisien
Une bouffée d’air frais Le Monde
3 comédiens généreux, drôles et enthousiasmants Europe 1
Un pari audacieux mais oh combien réussi. Trois comédiens remarquables. Vaucluse matin
Ça glisse sans temps mort, entre humour et émotion. La Provence
+33 5 62 95 49 18
English :
Cie C?est-pas-du-jeu
Producers: Ki m?aime me suive and Red Velvet
Director: Sophie Accard
With Benjamin Lhommas, Sophie Accard and Léonard Prain
Music: Cascadeur
Set design: Blandine Vieillot
Lighting: Simon Cornevin
Costumes: Atossa
In his small English town, 13-year-old Michael-Eddie Edwards is destined to become a plasterer, like his father and grandfather
plasterer, like his father and grandfather.
But one evening, a few minutes of television will change the boy?s destiny
eddie swears that one day he’ll represent his country at the Winter Olympics
Olympic Winter Games? and never mind that he’s never skied in his life!
Press reviews:
Three generous actors, a production full of mischief, for a touching tribute to this magnificent loser
tribute to this magnificent loser. A show rich in laughter and emotion Le Parisien
A breath of fresh air Le Monde
3 generous, funny and enthusiastic actors Europe 1
An audacious gamble, but one that paid off. Three remarkable actors Vaucluse matin
It glides along without a break, between humor and emotion La Provence
German :
Cie C?est-pas-du-jeu
Produzenten: Ki m?aime me suive und Red Velvet
Regie: Sophie Accard
Mit: Benjamin Lhommas, Sophie Accard und Léonard Prain
Musik: Cascadeur
Bühnenbild: Blandine Vieillot
Licht: Simon Cornevin
Kostüme: Atossa
In seiner englischen Kleinstadt wird dem 13-jährigen Michael-Eddie Edwards der Beruf eines
gipser, wie sein Vater und sein Großvater.
Doch eines Abends verändern ein paar Minuten Fernsehen das Schicksal des Jungen
eddie schwört sich, dass er eines Tages sein Land bei den Olympischen Winterspielen vertreten wird
Und das, obwohl er noch nie auf Skiern gestanden hat!
Die Presse spricht darüber
Drei großzügige Schauspieler, eine Inszenierung voller Schalk, für eine rührende Hommage an diesen
großartigen Verlierers. Eine Aufführung voller Lachen und Emotionen Le Parisien
Ein Hauch von frischer Luft Le Monde
3 großzügige, lustige und mitreißende Schauspieler Europe 1
Eine gewagte Wette, die aber sehr erfolgreich war. Drei bemerkenswerte Schauspieler. Vaucluse matin
Es gleitet ohne Leerlauf dahin, zwischen Humor und Emotionen. La Provence
Italiano :
Cie C?est-pas-du-jeu
Produttori: Ki m?aime me suive e Red Velvet
Regia: Sophie Accard
Interpreti Benjamin Lhommas, Sophie Accard e Léonard Prain
Musica: Cascadeur
Scenografia: Blandine Vieillot
Luci: Simon Cornevin
Costumi: Atossa
Nella sua piccola città inglese, il tredicenne Michael-Eddie Edwards è destinato a diventare uno stuccatore, come suo padre e suo nonno
stuccatore, come suo padre e suo nonno.
Ma una sera, pochi minuti di televisione cambieranno il destino del ragazzo
eddie giura che un giorno rappresenterà il suo Paese alle Olimpiadi invernali
Giochi olimpici invernali? E peccato che non abbia mai sciato in vita sua!
Recensioni della stampa:
Tre attori generosi, una produzione piena di malizia, per un toccante tributo a questo magnifico perdente
tributo a questo magnifico perdente. Uno spettacolo ricco di risate e di emozioni Le Parisien
Una boccata d’aria fresca Le Monde
3 attori generosi, divertenti ed entusiasti Europe 1
Una scommessa audace, ma che ha dato i suoi frutti. Tre attori notevoli Vaucluse matin
Scivola senza pause, tra umorismo ed emozione La Provenza
Espanol :
Cie C?est-pas-du-jeu
Productores: Ki m?aime me suive y Red Velvet
Dirección: Sophie Accard
Protagonistas Benjamin Lhommas, Sophie Accard y Léonard Prain
Música: Cascadeur
Escenografía: Blandine Vieillot
Iluminación: Simon Cornevin
Vestuario: Atossa
En su pequeña ciudad inglesa, Michael-Eddie Edwards, de 13 años, está destinado a convertirse en yesero, como su padre y su abuelo
yesero, como su padre y su abuelo.
Pero una noche, unos minutos de televisión cambiarán el destino del chico
eddie jura que un día representará a su país en los Juegos Olímpicos de Invierno
Juegos Olímpicos de Invierno… ¡y qué pena que no haya esquiado nunca en su vida!
Reseñas de prensa:
Tres actores generosos, una producción llena de picardía, para un conmovedor homenaje a este magnífico perdedor
homenaje a este magnífico perdedor. Un espectáculo lleno de risas y emoción Le Parisien
Un soplo de aire fresco Le Monde
3 actores generosos, divertidos y entusiastas Europe 1
Una apuesta audaz, pero muy rentable. Tres actores notables Vaucluse matin
Se desliza sin pausa, entre el humor y la emoción La Provence
