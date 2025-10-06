Vole Eddie, vole! à la Halle aux Grains Bagnères-de-Bigorre

Vole Eddie, vole!

à la Halle aux Grains BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-07 20:30:00

2026-02-07

Cie C’est-pas-du-jeu

Producteurs Ki m’aime me suive et Red Velvet

Mise en scène Sophie Accard

Avec Benjamin Lhommas, Sophie Accard et Léonard Prain

Musique Cascadeur

Scénographie Blandine Vieillot

Lumières Simon Cornevin

Costumes Atossa

Dans sa petite ville anglaise, Michael-Eddie Edwards, 13 ans, est promis au métier de

plâtrier, comme son père et son grand-père.

Mais voilà qu’un soir, quelques minutes de télévision vont faire basculer le destin

du garçon animé par un rêve fou, Eddie se jure qu’un jour, il représentera son pays aux

Jeux Olympiques d’hiver et tant pis s’il n’a jamais skié de sa vie !

La presse en parle

Trois comédiens généreux, une mise en scène pleine de malice, pour un hommage touchant à ce

perdant magnifique. Un spectacle riche en rires et en émotions. Le Parisien

Une bouffée d’air frais Le Monde

3 comédiens généreux, drôles et enthousiasmants Europe 1

Un pari audacieux mais oh combien réussi. Trois comédiens remarquables. Vaucluse matin

Ça glisse sans temps mort, entre humour et émotion. La Provence

à la Halle aux Grains BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 49 18

English :

Cie C?est-pas-du-jeu

Producers: Ki m?aime me suive and Red Velvet

Director: Sophie Accard

With Benjamin Lhommas, Sophie Accard and Léonard Prain

Music: Cascadeur

Set design: Blandine Vieillot

Lighting: Simon Cornevin

Costumes: Atossa

In his small English town, 13-year-old Michael-Eddie Edwards is destined to become a plasterer, like his father and grandfather

plasterer, like his father and grandfather.

But one evening, a few minutes of television will change the boy?s destiny

eddie swears that one day he’ll represent his country at the Winter Olympics

Olympic Winter Games? and never mind that he’s never skied in his life!

Press reviews:

Three generous actors, a production full of mischief, for a touching tribute to this magnificent loser

tribute to this magnificent loser. A show rich in laughter and emotion Le Parisien

A breath of fresh air Le Monde

3 generous, funny and enthusiastic actors Europe 1

An audacious gamble, but one that paid off. Three remarkable actors Vaucluse matin

It glides along without a break, between humor and emotion La Provence

German :

Cie C?est-pas-du-jeu

Produzenten: Ki m?aime me suive und Red Velvet

Regie: Sophie Accard

Mit: Benjamin Lhommas, Sophie Accard und Léonard Prain

Musik: Cascadeur

Bühnenbild: Blandine Vieillot

Licht: Simon Cornevin

Kostüme: Atossa

In seiner englischen Kleinstadt wird dem 13-jährigen Michael-Eddie Edwards der Beruf eines

gipser, wie sein Vater und sein Großvater.

Doch eines Abends verändern ein paar Minuten Fernsehen das Schicksal des Jungen

eddie schwört sich, dass er eines Tages sein Land bei den Olympischen Winterspielen vertreten wird

Und das, obwohl er noch nie auf Skiern gestanden hat!

Die Presse spricht darüber

Drei großzügige Schauspieler, eine Inszenierung voller Schalk, für eine rührende Hommage an diesen

großartigen Verlierers. Eine Aufführung voller Lachen und Emotionen Le Parisien

Ein Hauch von frischer Luft Le Monde

3 großzügige, lustige und mitreißende Schauspieler Europe 1

Eine gewagte Wette, die aber sehr erfolgreich war. Drei bemerkenswerte Schauspieler. Vaucluse matin

Es gleitet ohne Leerlauf dahin, zwischen Humor und Emotionen. La Provence

Italiano :

Cie C?est-pas-du-jeu

Produttori: Ki m?aime me suive e Red Velvet

Regia: Sophie Accard

Interpreti Benjamin Lhommas, Sophie Accard e Léonard Prain

Musica: Cascadeur

Scenografia: Blandine Vieillot

Luci: Simon Cornevin

Costumi: Atossa

Nella sua piccola città inglese, il tredicenne Michael-Eddie Edwards è destinato a diventare uno stuccatore, come suo padre e suo nonno

stuccatore, come suo padre e suo nonno.

Ma una sera, pochi minuti di televisione cambieranno il destino del ragazzo

eddie giura che un giorno rappresenterà il suo Paese alle Olimpiadi invernali

Giochi olimpici invernali? E peccato che non abbia mai sciato in vita sua!

Recensioni della stampa:

Tre attori generosi, una produzione piena di malizia, per un toccante tributo a questo magnifico perdente

tributo a questo magnifico perdente. Uno spettacolo ricco di risate e di emozioni Le Parisien

Una boccata d’aria fresca Le Monde

3 attori generosi, divertenti ed entusiasti Europe 1

Una scommessa audace, ma che ha dato i suoi frutti. Tre attori notevoli Vaucluse matin

Scivola senza pause, tra umorismo ed emozione La Provenza

Espanol :

Cie C?est-pas-du-jeu

Productores: Ki m?aime me suive y Red Velvet

Dirección: Sophie Accard

Protagonistas Benjamin Lhommas, Sophie Accard y Léonard Prain

Música: Cascadeur

Escenografía: Blandine Vieillot

Iluminación: Simon Cornevin

Vestuario: Atossa

En su pequeña ciudad inglesa, Michael-Eddie Edwards, de 13 años, está destinado a convertirse en yesero, como su padre y su abuelo

yesero, como su padre y su abuelo.

Pero una noche, unos minutos de televisión cambiarán el destino del chico

eddie jura que un día representará a su país en los Juegos Olímpicos de Invierno

Juegos Olímpicos de Invierno… ¡y qué pena que no haya esquiado nunca en su vida!

Reseñas de prensa:

Tres actores generosos, una producción llena de picardía, para un conmovedor homenaje a este magnífico perdedor

homenaje a este magnífico perdedor. Un espectáculo lleno de risas y emoción Le Parisien

Un soplo de aire fresco Le Monde

3 actores generosos, divertidos y entusiastas Europe 1

Una apuesta audaz, pero muy rentable. Tres actores notables Vaucluse matin

Se desliza sin pausa, entre el humor y la emoción La Provence

