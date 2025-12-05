Vole Eddie Vole Théâtre Chamonix-Mont-Blanc

Vole Eddie Vole Théâtre

Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 21 – 21 – 21 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Faisant écho à l’esprit des Jeux olympiques en célébrant le courage, le rêve et la persévérance, ce spectacle rappelle que les Jeux ne sont pas qu’une affaire de médailles, mais aussi de passion et d’humanité.

Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 75 17 culture@chamonix.fr

English :

Echoing the spirit of the Olympic Games by celebrating courage, dreams and perseverance, this show reminds us that the Games are not just about medals, but also about passion and humanity.

German :

Die Aufführung knüpft an den Geist der Olympischen Spiele an, indem sie Mut, Träume und Durchhaltevermögen feiert, und erinnert daran, dass es bei den Spielen nicht nur um Medaillen, sondern auch um Leidenschaft und Menschlichkeit geht.

Italiano :

Riecheggiando lo spirito dei Giochi Olimpici e celebrando il coraggio, i sogni e la perseveranza, questo spettacolo ci ricorda che i Giochi non sono solo medaglie, ma anche passione e umanità.

Espanol :

Haciéndose eco del espíritu de los Juegos Olímpicos y celebrando el valor, los sueños y la perseverancia, este espectáculo nos recuerda que los Juegos no son sólo cuestión de medallas, sino también de pasión y humanidad.

