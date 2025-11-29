VOLE EDDIE VOLE – VOLE EDDIE VOLE / CIE C EST PAS DU JEU – ESPACE QUERANDEAU St Jean D Illac

VOLE EDDIE VOLE – VOLE EDDIE VOLE / CIE C EST PAS DU JEU Début : 2025-11-29 à 20:30. Tarif : – euros.

Dans sa petite ville anglaise, Michael-Eddie Edwards, 13 ans, est promis au métier de plâtrier, comme son père et son grand-père. Mais voilà qu’un soir, quelques minutes de télévision vont faire basculer le destin du garçon : animé par un rêve fou, Eddie se jure qu’un jour, il représentera son pays aux Jeux Olympiques d’hiver – et tant pis s’il n’a jamais skié de sa vie !Entre humour et émotion, Vole Eddie, vole ! retrace l’histoire vraie d’un destin hors du commun. Les trois comédiens interprètent vingt personnages pour raconter le destin magnifique d’un homme devenu une légende.Et si croire en sa bonne étoile était la meilleure façon d’accomplir ses rêves ?La presse en parle : « Une bouffée d’air frais » Le MondeDurée : 1h20Tout public dès 9 ans

ESPACE QUERANDEAU 140 AVENUE DU LAS 33127 St Jean D Illac 33