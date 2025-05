Voler au féminin et jeunes – Saumur, 21 juin 2025 07:00, Saumur.

Maine-et-Loire

Voler au féminin et jeunes Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : 2025-06-21 à 2025-06-22

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-21

SAUMUR AIR MOUSTIQUES Association d’ULM 3 axes basée sur l’Aérodrome de SAUMUR vous convient à réaliser votre vol de découverte en ULM.

Ces deux journées sont dédiées à toutes les femmes et aux jeunes de 14 à 25 ans (pour les mineurs une autorisation parentale est obligatoire).

D’une durée de 30 minutes de vol minimum, votre pilote, breveté auprès de la F.F.P.L.U.M (Fédération Française d’ULM) et habilité à l’emport passager, vous présentera les contrôles d’avant vol et vous donnera toutes les explications de ses actions pour le décollage, le vol et l’atterrissage.

De retour sur notre planète, lors du débriefing vous pourrez échanger avec votre pilote, sensations, questions en lien avec votre vol, l’Association, la Fédération…

Nous vous attendons avec le plus grand plaisir afin de vous faire partager notre passion, qui un jour deviendra peut-être la vôtre.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 21 au dimanche 22 juin 2025

Ouverture le samedi et dimanche de 9h à 18h. .

Saint-Hilaire-Saint-Florent

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 12 95 43 64 saumurairmoustiques@gmail.com

