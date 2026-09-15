UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Béziers

VOLLEY-BALL – BÉZIERS ANGELS / CHAMALLIERES Béziers

samedi 5 décembre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Adresse
Mazeran
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

VOLLEY-BALL – BÉZIERS ANGELS / CHAMALLIERES

Mazeran Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05
fin : 2026-12-05

Date(s) :
2026-12-05

Les Béziers Angels reçoivent à domicile Chamallieres.
Les Béziers Angels reçoivent à domicile Chamallieres.
Payant – Billetterie en ligne   .

Mazeran Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 01 28 

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English : VOLLEY-BALL – BÉZIERS ANGELS / CHAMALLIERES

The Béziers Angels are hosting Chamallieres at home.

L’événement VOLLEY-BALL – BÉZIERS ANGELS / CHAMALLIERES Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34

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