VOLLEY-BALL BEZIERS ANGELS/JSA BORDEAUX
Mazeran Rue Suzanne Noël Béziers Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Championnat de France Ligue A féminine.
Pour le Championnat de France Ligue A féminine, Béziers Angels reçoit l’équipe JSA Bordeaux.
Venez nombreux pour les soutenir! .
English :
French Women’s Ligue A Championship.
German :
Französische Meisterschaft der Liga A der Frauen.
Italiano :
Campionato francese di Ligue A femminile.
Espanol :
Campeonato de Francia Femenino de Ligue A.
L’événement VOLLEY-BALL BEZIERS ANGELS/JSA BORDEAUX Béziers a été mis à jour le 2025-10-10 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE