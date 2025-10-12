Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

VOLLEY-BALL BEZIERS ANGELS/LES MARIANNES 92 Béziers

VOLLEY-BALL BEZIERS ANGELS/LES MARIANNES 92 Béziers samedi 13 décembre 2025.

Mazeran Rue Suzanne Noël Béziers Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13

2025-12-13

Championnat de France Ligue A féminine.
Pour le Championnat de France Ligue A féminine, Béziers Angels reçoit l’équipe Les Mariannes 92.
Venez nombreux pour les soutenir!   .

English :

French Women’s Ligue A Championship.

German :

Französische Meisterschaft der Liga A der Frauen.

Italiano :

Campionato francese di Ligue A femminile.

Espanol :

Campeonato de Francia Femenino de Ligue A.

