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AGENDA · Béziers

VOLLEY-BALL – BÉZIERS ANGELS / LEVALLOIS PARIS SAINT CLOUD Béziers

vendredi 13 novembre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
vendredi 13 novembre 2026
Fin
vendredi 13 novembre 2026
Adresse
Mazeran
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

VOLLEY-BALL – BÉZIERS ANGELS / LEVALLOIS PARIS SAINT CLOUD

Mazeran Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13
fin : 2026-11-13

Date(s) :
2026-11-13

Les Béziers Angels reçoivent à domicile Levallois Paris Saint Cloud.
Les Béziers Angels reçoivent à domicile Levallois Paris Saint Cloud.
Payant – Billetterie en ligne   .

Mazeran Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 01 28 

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English : VOLLEY-BALL – BÉZIERS ANGELS / LEVALLOIS PARIS SAINT CLOUD

The Béziers Angels host Levallois Paris Saint-Cloud at home.

L’événement VOLLEY-BALL – BÉZIERS ANGELS / LEVALLOIS PARIS SAINT CLOUD Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34

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