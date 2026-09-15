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AGENDA · Béziers

VOLLEY-BALL – BÉZIERS ANGELS / TERVILLE ORANGE Béziers

samedi 30 janvier 2027 · Béziers

Informations pratiques

Début
samedi 30 janvier 2027
Fin
samedi 30 janvier 2027
Adresse
Mazeran
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

VOLLEY-BALL – BÉZIERS ANGELS / TERVILLE ORANGE

Mazeran Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-30
fin : 2027-01-30

Date(s) :
2027-01-30

Les Béziers Angels reçoivent à domicile Terville Orange.
Les Béziers Angels reçoivent à domicile Terville Orange.
Payant – Billetterie en ligne   .

Mazeran Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 01 28 

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English : VOLLEY-BALL – BÉZIERS ANGELS / TERVILLE ORANGE

The Béziers Angels host Terville Orange at home.

L’événement VOLLEY-BALL – BÉZIERS ANGELS / TERVILLE ORANGE Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34

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