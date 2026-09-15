AGENDA · Béziers
VOLLEY-BALL – BÉZIERS ANGELS / TERVILLE ORANGE Béziers
samedi 30 janvier 2027 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
VOLLEY-BALL – BÉZIERS ANGELS / TERVILLE ORANGE
Mazeran Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-30
fin : 2027-01-30
Date(s) :
2027-01-30
Les Béziers Angels reçoivent à domicile Terville Orange.
Les Béziers Angels reçoivent à domicile Terville Orange.
Payant – Billetterie en ligne .
Mazeran Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 01 28
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English : VOLLEY-BALL – BÉZIERS ANGELS / TERVILLE ORANGE
The Béziers Angels host Terville Orange at home.
L’événement VOLLEY-BALL – BÉZIERS ANGELS / TERVILLE ORANGE Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34
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