Mazeran Rue Suzanne Noël Béziers Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Championnat de France Ligue A féminine.
Pour le Championnat de France Ligue A féminine, Béziers Angels reçoit l’équipe VC Marcq-En-Baroeul Lille Métropole.
Venez nombreux pour les soutenir! .
Mazeran Rue Suzanne Noël Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 01 28 billetterie@beziers-angels.com
English :
French Women’s Ligue A Championship.
German :
Französische Meisterschaft der Liga A der Frauen.
Italiano :
Campionato francese di Ligue A femminile.
Espanol :
Campeonato de Francia Femenino de Ligue A.
L’événement VOLLEY-BALL BEZIERS ANGELS/VC MARCQ-EN-BAROEUL LILLE MÉTROPOLE Béziers a été mis à jour le 2025-10-31 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE