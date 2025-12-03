VOLLEY-BALL NARBONNE VOLLEY ARAGO DE SÈTE Narbonne

VOLLEY-BALL NARBONNE VOLLEY ARAGO DE SÈTE

74 Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne Aude

Début : 2026-01-03 20:00:00

fin : 2026-01-03

2026-01-03

Volley-ball 14ème journée Marmara SpikeLigue

Les Centurions affrontent le club de l’Arago de Sète à l’Arena de Narbonne.

74 Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 32 17 24

Volleyball Day 14 Marmara SpikeLigue

The Centurions take on Arago de Sète at the Narbonne Arena.

