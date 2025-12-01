VOLLEY-BALL NARBONNE VOLLEY / CHAUMONT Narbonne
74 Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne Aude
Volley-ball Marmara SpikeLigue, 13ème journée
Les Centurions affrontent le club de Chaumont à l’Arena de Narbonne.
74 Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 32 17 24 secretariat@narbonnevolley.com
English :
Volleyball Marmara SpikeLeague, Day 13
The Centurions take on Chaumont at the Narbonne Arena.
German :
Volleyball Marmara SpikeLiga, 13. Spieltag
Die Centurions treten in der Arena von Narbonne gegen den Verein Chaumont an.
Italiano :
Pallavolo Marmara SpikeLeague, 13a giornata
I Centurions affrontano lo Chaumont alla Narbonne Arena.
Espanol :
Voleibol Marmara SpikeLeague, Jornada 13
Los Centuriones se enfrentan a Chaumont en el Narbonne Arena.
