VOLLEY-BALL NARBONNE VOLLEY PLESSIS ROBINSON Narbonne
74 Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 20:00:00
fin : 2026-02-06
Date(s) :
2026-02-06
Volley-ball 20ème journée Marmara SpikeLigue
Les Centurions affrontent le club du Plessis-Robinson à l’Arena de Narbonne.
74 Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 32 17 24
English :
Volleyball Day 20 Marmara SpikeLigue
The Centurions take on Plessis-Robinson at the Narbonne Arena.
L'événement VOLLEY-BALL NARBONNE VOLLEY PLESSIS ROBINSON Narbonne a été mis à jour le 2025-12-03