Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

VOLLEY-BALL NARBONNE VOLLEY / POITIERS Narbonne

VOLLEY-BALL NARBONNE VOLLEY / POITIERS

VOLLEY-BALL NARBONNE VOLLEY / POITIERS Narbonne samedi 29 novembre 2025.

VOLLEY-BALL NARBONNE VOLLEY / POITIERS

74 Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 20:00:00
fin : 2025-11-29

Date(s) :
2025-11-29

Volley-ball Marmara SpikeLigue, 8ème journée

Les Centurions affrontent Poitiers à l’Arena de Narbonne.
  .

74 Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 32 17 24 

English :

Volleyball Marmara SpikeLeague, Day 8

The Centurions take on Poitiers at the Narbonne Arena.

German :

Volleyball Marmara SpikeLiga, 8. Tag

Die Centurions treffen in der Arena von Narbonne auf Poitiers.

Italiano :

Pallavolo Marmara SpikeLeague, 8a giornata

I Centurions affrontano Poitiers all’Arena Narbonne.

Espanol :

Voleibol Marmara SpikeLeague, Jornada 8

Los Centuriones se enfrentan al Poitiers en el Narbonne Arena.

L’événement VOLLEY-BALL NARBONNE VOLLEY / POITIERS Narbonne a été mis à jour le 2025-09-12 par A.D.T. de l’Aude / 11 ADT