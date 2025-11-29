VOLLEY-BALL NARBONNE VOLLEY / POITIERS Narbonne
74 Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne Aude
Début : 2025-11-29 20:00:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Volley-ball Marmara SpikeLigue, 8ème journée
Les Centurions affrontent Poitiers à l’Arena de Narbonne.
English :
Volleyball Marmara SpikeLeague, Day 8
The Centurions take on Poitiers at the Narbonne Arena.
German :
Volleyball Marmara SpikeLiga, 8. Tag
Die Centurions treffen in der Arena von Narbonne auf Poitiers.
Italiano :
Pallavolo Marmara SpikeLeague, 8a giornata
I Centurions affrontano Poitiers all’Arena Narbonne.
Espanol :
Voleibol Marmara SpikeLeague, Jornada 8
Los Centuriones se enfrentan al Poitiers en el Narbonne Arena.
