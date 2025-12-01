VOLLEY-BALL NARBONNE VOLLEY / SAINT NAZAIRE Narbonne
74 Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne Aude
Début : 2025-12-20 20:00:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Volley-ball Marmara SpikeLigue, 12ème journée
Les Centurions affrontent le club de Saint Nazaire à l’Arena de Narbonne .
+33 4 68 32 17 26
English :
Volleyball Marmara SpikeLeague, Day 12
The Centurions take on Saint Nazaire at the Narbonne Arena.
German :
Volleyball Marmara SpikeLiga, 12. Spieltag
Die Centurions treffen in der Arena von Narbonne auf den Verein Saint Nazaire .
Italiano :
Pallavolo Marmara SpikeLeague, giornata 12
I Centurions affrontano il Saint Nazaire alla Narbonne Arena.
Espanol :
Voleibol Marmara SpikeLeague, jornada 12
Los Centuriones se enfrentan a Saint Nazaire en el Narbonne Arena.
