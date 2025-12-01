VOLLEY-BALL NARBONNE VOLLEY / SAINT NAZAIRE Narbonne

samedi 20 décembre 2025.

74 Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 20:00:00
fin : 2025-12-20

Date(s) :
2025-12-20

Volley-ball Marmara SpikeLigue, 12ème journée

Les Centurions affrontent le club de Saint Nazaire à l'Arena de Narbonne.
74 Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne 11100 Aude Occitanie 

English :

Volleyball Marmara SpikeLeague, Day 12

The Centurions take on Saint Nazaire at the Narbonne Arena.

German :

Volleyball Marmara SpikeLiga, 12. Spieltag

Die Centurions treffen in der Arena von Narbonne auf den Verein Saint Nazaire.

Italiano :

Pallavolo Marmara SpikeLeague, giornata 12

I Centurions affrontano il Saint Nazaire alla Narbonne Arena.

Espanol :

Voleibol Marmara SpikeLeague, jornada 12

Los Centuriones se enfrentan a Saint Nazaire en el Narbonne Arena.

