Volley Ball Saint-Quentin reçoit Martigues Saint-Quentin

Volley Ball Saint-Quentin reçoit Martigues Saint-Quentin samedi 25 octobre 2025.

Volley Ball Saint-Quentin reçoit Martigues

Avenue de Remicourt Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Saint-Quentin reçoit Martigues pour un match de ligue B masculine au Palais des Sports Pierre Ratte le samedi 25 octobre 2025 à 19h30

Ouverture des portes à 18h30.

Buvette et petite restauration.

Billetterie en ligne (www.saintquentin-volley.fr) ou sur place.

Avenue de Remicourt Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 51 09 93 communication@saintquentin-volley.fr

English :

Saint-Quentin hosts Martigues for a men’s ligue B match at the Palais des Sports Pierre Ratte on Saturday, October 25, 2025 at 7:30pm

Doors open at 6.30pm.

Refreshment bar and snacks.

Online ticketing (www.saintquentin-volley.fr) or on site.

German :

Saint-Quentin empfängt Martigues zu einem Spiel der Liga B der Männer im Palais des Sports Pierre Ratte am Samstag, den 25. Oktober 2025 um 19:30 Uhr

Türöffnung um 18:30 Uhr.

Erfrischungsgetränke und kleine Snacks.

Online-Ticketing (www.saintquentin-volley.fr) oder vor Ort.

Italiano :

Saint-Quentin ospita Martigues in una partita di Ligue B maschile al Palais des Sports Pierre Ratte sabato 25 ottobre 2025 alle 19.30

Apertura porte alle 18.30.

Bar e snack.

Biglietti disponibili online (www.saintquentin-volley.fr) o in loco.

Espanol :

Saint-Quentin recibe a Martigues en un partido de la Ligue B masculina en el Palais des Sports Pierre Ratte el sábado 25 de octubre de 2025 a las 19:30 horas

Apertura de puertas a las 18:30.

Bar y aperitivos.

Entradas disponibles en línea (www.saintquentin-volley.fr) o in situ.

