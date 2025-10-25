Volley Ball Saint-Quentin reçoit Martigues Saint-Quentin
Volley Ball Saint-Quentin reçoit Martigues Saint-Quentin samedi 25 octobre 2025.
Volley Ball Saint-Quentin reçoit Martigues
Avenue de Remicourt Saint-Quentin Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
Saint-Quentin reçoit Martigues pour un match de ligue B masculine au Palais des Sports Pierre Ratte le samedi 25 octobre 2025 à 19h30
Ouverture des portes à 18h30.
Buvette et petite restauration.
Billetterie en ligne (www.saintquentin-volley.fr) ou sur place.
Avenue de Remicourt Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 51 09 93 communication@saintquentin-volley.fr
English :
Saint-Quentin hosts Martigues for a men’s ligue B match at the Palais des Sports Pierre Ratte on Saturday, October 25, 2025 at 7:30pm
Doors open at 6.30pm.
Refreshment bar and snacks.
Online ticketing (www.saintquentin-volley.fr) or on site.
German :
Saint-Quentin empfängt Martigues zu einem Spiel der Liga B der Männer im Palais des Sports Pierre Ratte am Samstag, den 25. Oktober 2025 um 19:30 Uhr
Türöffnung um 18:30 Uhr.
Erfrischungsgetränke und kleine Snacks.
Online-Ticketing (www.saintquentin-volley.fr) oder vor Ort.
Italiano :
Saint-Quentin ospita Martigues in una partita di Ligue B maschile al Palais des Sports Pierre Ratte sabato 25 ottobre 2025 alle 19.30
Apertura porte alle 18.30.
Bar e snack.
Biglietti disponibili online (www.saintquentin-volley.fr) o in loco.
Espanol :
Saint-Quentin recibe a Martigues en un partido de la Ligue B masculina en el Palais des Sports Pierre Ratte el sábado 25 de octubre de 2025 a las 19:30 horas
Apertura de puertas a las 18:30.
Bar y aperitivos.
Entradas disponibles en línea (www.saintquentin-volley.fr) o in situ.
