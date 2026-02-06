Volley Ball Saint-Quentin reçoit Royan Saint-Quentin
Volley Ball Saint-Quentin reçoit Royan Saint-Quentin samedi 7 février 2026.
Volley Ball Saint-Quentin reçoit Royan
Avenue de Remicourt Saint-Quentin Aisne
Saint-Quentin reçoit Royan pour un match de ligue B masculine au Palais des Sports Pierre Ratte le samedi 7 février 2026 à 19h30
Ouverture des portes à 18h30.
Buvette et petite restauration.
Billetterie en ligne (www.saintquentin-volley.fr) ou sur place.
Avenue de Remicourt Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 51 09 93 communication@saintquentin-volley.fr
English :
Saint-Quentin hosts Royan for a men’s ligue B match at the Palais des Sports Pierre Ratte on Saturday February 7, 2026 at 7:30pm
Doors open at 6.30pm.
Refreshment bar and snacks.
Online ticketing (www.saintquentin-volley.fr) or on site.
