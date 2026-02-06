Volley Ball Saint-Quentin reçoit Royan

Avenue de Remicourt Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Saint-Quentin reçoit Royan pour un match de ligue B masculine au Palais des Sports Pierre Ratte le samedi 7 février 2026 à 19h30

Ouverture des portes à 18h30.

Buvette et petite restauration.

Billetterie en ligne (www.saintquentin-volley.fr) ou sur place.

Saint-Quentin reçoit Royan pour un match de ligue B masculine au Palais des Sports Pierre Ratte le samedi 7 février 2026 à 19h30

Ouverture des portes à 18h30.

Buvette et petite restauration.

Billetterie en ligne (www.saintquentin-volley.fr) ou sur place. .

Avenue de Remicourt Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 51 09 93 communication@saintquentin-volley.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saint-Quentin hosts Royan for a men’s ligue B match at the Palais des Sports Pierre Ratte on Saturday February 7, 2026 at 7:30pm

Doors open at 6.30pm.

Refreshment bar and snacks.

Online ticketing (www.saintquentin-volley.fr) or on site.

L’événement Volley Ball Saint-Quentin reçoit Royan Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-02-04 par OT du Saint-Quentinois