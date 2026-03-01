Volley Ball Saint-Quentin reçoit Saint-Jean D’Illac Saint-Quentin
Volley Ball Saint-Quentin reçoit Saint-Jean D’Illac Saint-Quentin dimanche 22 mars 2026.
Volley Ball Saint-Quentin reçoit Saint-Jean D’Illac
Avenue de Remicourt Saint-Quentin Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 17:00:00
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Saint-Quentin reçoit Saint-Jean D’Illac pour un match de volley de ligue B masculine au Palais des Sports Pierre Ratte le dimanche 22 mars 2026 à 17h.
Ouverture des portes à 16h.
Tarif 7€ en ligne, 8€ sur place.
Tarif réduit 5€, gratuit pour les -12ans.
Buvette et petite restauration.
Billetterie en ligne (www.saintquentin-volley.fr) ou sur place.
Saint-Quentin reçoit Saint-Jean D’Illac pour un match de volley de ligue B masculine au Palais des Sports Pierre Ratte le dimanche 22 mars 2026 à 17h.
Ouverture des portes à 16h.
Tarif 7€ en ligne, 8€ sur place.
Tarif réduit 5€, gratuit pour les -12ans.
Buvette et petite restauration.
Billetterie en ligne (www.saintquentin-volley.fr) ou sur place. .
Avenue de Remicourt Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 51 09 93 communication@saintquentin-volley.fr
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English :
Saint-Quentin hosts Saint-Jean D’Illac for a men’s league B volleyball match at the Palais des Sports Pierre Ratte on Sunday March 22, 2026 at 5pm.
Doors open at 4pm.
Price: 7? online, 8? on site.
Reduced rate: 5?, free for children under 12.
Refreshments and snacks.
Online ticketing (www.saintquentin-volley.fr) or on site.
L’événement Volley Ball Saint-Quentin reçoit Saint-Jean D’Illac Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-03-16 par OT du Saint-Quentinois