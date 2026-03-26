Volley-ball Tournoi nocturne Gymnase Roger François Romans-sur-Isère

Volley-ball Tournoi nocturne

Gymnase Roger François 27B Avenue de Saint-Donat Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

par équipe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 18:00:00

fin : 2026-04-10 03:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Préparez-vous pour une nuit de compétition et de convivialité ! Le Volley-ball Romans vous invite à sa 1ère édition de son tournoi nocturne 4×4 Mixte. Formez votre équipe et venez partager ce moment !

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Gymnase Roger François 27B Avenue de Saint-Donat Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 75 72 29 57 secretariat@volley-ball-romans.com

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English :

Get ready for a night of competition and conviviality! Volley-ball Romans invites you to its 1st 4×4 Mixed night tournament. Form your team and come and share the moment!

L’événement Volley-ball Tournoi nocturne Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-21 par Valence Romans Tourisme