VOLLEY MHSC VB VS LEVEUN, Castelnau-le-Lez

VOLLEY MHSC VB VS LEVEUN

Le MHSC VB affronte Leveun le 20 janvier à 20h au Palais des sports Jacques Chaban Delmas à Castelnau-le-Lez dans le cadre de la Ligue des Champions

Venez soutenir votre équipe favorite !

515, ch. de la Monnaie Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie +33 4 67 45 77 77 contact@montpellier-volley.com

English :

MHSC VB takes on Leveun on January 20 at 8pm at the Palais des Sports Jacques Chaban Delmas in Castelnau-le-Lez as part of the Champions League

Come and support your favorite team!

