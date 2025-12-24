VOLLEY MHSC VB VS LEVEUN, Castelnau-le-Lez
VOLLEY MHSC VB VS LEVEUN, Castelnau-le-Lez mardi 20 janvier 2026.
VOLLEY MHSC VB VS LEVEUN
515, ch. de la Monnaie Castelnau-le-Lez Hérault
Début : 2026-01-20
fin : 2026-01-20
2026-01-20
Le MHSC VB affronte Leveun le 20 janvier à 20h au Palais des sports Jacques Chaban Delmas à Castelnau-le-Lez dans le cadre de la Ligue des Champions
Venez soutenir votre équipe favorite !
515, ch. de la Monnaie Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie +33 4 67 45 77 77 contact@montpellier-volley.com
English :
MHSC VB takes on Leveun on January 20 at 8pm at the Palais des Sports Jacques Chaban Delmas in Castelnau-le-Lez as part of the Champions League
Come and support your favorite team!
L’événement VOLLEY MHSC VB VS LEVEUN Castelnau-le-Lez a été mis à jour le 2025-12-22 par 34 OT MONTPELLIER