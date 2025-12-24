VOLLEY MHSC VB VS PLESSIS ROBINSON, Castelnau-le-Lez
VOLLEY MHSC VB VS PLESSIS ROBINSON
515, ch. de la Monnaie Castelnau-le-Lez Hérault
Le MHSC VB affronte Pleissis Robinson le 15 janvier 2026 à 20h au Palais des sports Jacques Chaban Delmas à Castelnau-le-Lez dans le cadre de la ligue MARMARA SPIKELIGUE
Venez soutenir votre équipe favorite !
515, ch. de la Monnaie Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie +33 4 67 45 77 77 contact@montpellier-volley.com
English :
MHSC VB takes on Pleissis Robinson on January 15, 2026 at 8pm at the Palais des Sports Jacques Chaban Delmas in Castelnau-le-Lez as part of the MARMARA SPIKELIGUE league
Come and support your favorite team!
