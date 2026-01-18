VOLLEY MHSC VB VS TOULOUSE Castelnau-le-Lez

VOLLEY MHSC VB VS TOULOUSE

515, ch. de la Monnaie Castelnau-le-Lez Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Le MHSC VB affronte Toulouse le 07 mars 2026 à 20h au Palais des sports Jacques Chaban Delmas à Castelnau-le-Lez dans le cadre de la ligue MARMARA SPIKELIGUE

Venez soutenir votre équipe favorite !

515, ch. de la Monnaie Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie +33 4 67 45 77 77 contact@montpellier-volley.com

English :

MHSC VB takes on Toulouse on March 07, 2026 at 8pm at the Palais des Sports Jacques Chaban Delmas in Castelnau-le-Lez as part of the MARMARA SPIKELIGUE league

Come and support your favorite team!

