VOLLEY MHSC VB VS VARSOVIE Castelnau-le-Lez
VOLLEY MHSC VB VS VARSOVIE Castelnau-le-Lez mercredi 7 janvier 2026.
VOLLEY MHSC VB VS VARSOVIE
515, ch. de la Monnaie Castelnau-le-Lez Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-07
fin : 2026-01-07
Date(s) :
2026-01-07
Le MHSC VB affronte Varsovie le 07 janvier à 20h30 au Palais des sports Jacques Chaban Delmas à Castelnau-le-Lez dans le cadre de la Ligue des Champions
Venez soutenir votre équipe favorite !
515, ch. de la Monnaie Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie +33 4 67 45 77 77 contact@montpellier-volley.com
English :
MHSC VB takes on Warsaw on January 07 at 8:30 p.m. at the Palais des Sports Jacques Chaban Delmas in Castelnau-le-Lez as part of the Champions League
Come and support your favorite team!
